بعد إصابة4 عمال.. محافظ قنا يوجه بإغلاق موقع سقوط مظلات موقف نجع حمادى

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بإغلاق موقع مشروع موقف نجع حمادى لسيارات الأجرة، مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات الفنية، وضمان الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في الموقع، مع الاستعانة باستشاري هندسي متخصص لفحص أسباب الحادث بدقة، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية.

جاء ذلك عقب سقوط مفاجئ لإحدى المظلات الحديدية "التندات" على 4 عمال خلال مرحلة تركيبها بموقع مشروع موقف سيارات الأجرة نجع حمادي، تحت الإنشاء بمدينة قنا.

وأصدر محافظ قنا، توجيها عاجلا بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة يثبت تقصيرها في أعمال التنفيذ أو الإشراف الفني على المشروع.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بنجع حمادي يُقام على مساحة ٨ آلاف متر مربع، ويعد أحد مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل بالمحافظة، حيث يضم مبنى إداريًا، ومظلات معدنية حديثة، ومسارات مرورية منظمة، ولم يتم استلامه حتى تاريخه من قبل الجهة التنفيذية.

وفي ذات السياق، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة تطورات الموقف لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل، مع التأكيد على ضرورة تأمين كافة عناصر الموقع حماية للعمال والمعدات، على أن يتم اتخاذ إجراءات تأمين شاملة للمظلات والمرافق قبل استلام المشروع رسميًا ودخوله الخدمة.