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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: فوز مدرس بكلية الهندسة بجائزة الدولة التشجيعية.. وافتتاح محطة الطويرات المدمجة

محطة الطويرات المدمجة
محطة الطويرات المدمجة
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث، أبرزها، افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي لأقسام كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، المستشفى العام ينفذ عمليات جراحية دقيقة ونادرة نشرت بدوريات علمية، إخلاء سبيل المتهمين في واقعة غرق سيارة بمستقليها بمياه النيل بدشنا، مدرس بكلية هندسة قنا يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وافتتاح محطة مياه الطويرات المدمجة بعد إحلالها وتجديدها بـ 26 مليون جنيه.

افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي لأقسام كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي 

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات المؤتمر العلمي لأقسام كلية التربية النوعية، ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الكلية على مدار العام، إضافة لمعرض فنى لأقسام الكلية المختلفة.

وأشاد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بالدور المتميز لكلية التربية النوعية ومشاركتها الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات والمشروعات التطويرية بالجامعة، مؤكداً بأن الكلية لديها كوادر متميزة في مختلف التخصصات وتقدم نموذجاً في الالتزام بالأخلاق الجامعية والتحلي بروح الابداع والابتكار.

نشرت بدوريات علمية دولية..مستشفى قنا العام ينفذ عمليات جراحية دقيقة ونادرة 

نجح فريق قسم الجراحة العامة بمستشفى قنا العام، في إجراء عمليات جراحية معقدة ونادرة، تم توثيقها ونشرها في دوريات طبية علمية متخصصة، في خطوة تؤكد المستوى المتميز الذي بلغته الكوادر الطبية بالمستشفى، وتعد إنجاز طبي يعكس الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي في صعيد مصر.

تضمنت العمليات، استئصال ورم سدوي معدي معوي وزائدة ميكل مع قطع وتوصيل بالأمعاء، واستكشاف جراحي للبطن لمريضة قعيدة تعاني من انسداد معوي نتيجة التفاف القولون مع عمل فتحة براز خارجية "كولستومي"، وإصلاح فتق فخذي نادر لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إلى جانب إصلاح فتق سُرّي كبير لمريضة سبق لها إجراء جراحة قلب مفتوح وتم إدخالها العناية المركزة ثم خروجها بحالة مستقرة.

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة غرق سيارة بمستقليها بمياه النيل بقنا 

قررت جهات التحقيق بقنا، إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة سقوط سيارة من أعلى عبارة نيلية على شاطىء نهر النيل بمركز دشنا، راح ضحيتها شابين أبناء عمومة، بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

ترجع وقائع القضية إلى مطلع الشهر الجارى، حيث تلقت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ربع نقل في نهر النيل بدشنا، أثناء صعودها عبارة نيلية، للتوجه إلى مركز الوقف، وتبين أنها سقطت بمستقليها.

مدرس بكلية هندسة قنا يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة 

هنأ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، الدكتور إيهاب صلاح علي عبد العال، المدرس بكلية الهندسة بقنا ، بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الهندسية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن هذا الإنجاز يعكس تميز الكوادر البحثية بالجامعة، وريادتها في دعم الابتكار والبحث العلمي، مشيراً إلى أن فوز أحد أعضاء هيئة التدريس بهذه الجائزة المرموقة يمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ويُجسّد دورها الفعّال في دعم مجالات العلوم التطبيقية ذات التأثير المباشر في دفع عجلة التنمية.

محافظ قنا يفتتح محطة مياه الطويرات المدمجة بعد إحلالها وتجديدها 

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الطويرات، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الكلي للمحطة، في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح محافظ قنا، بأن محطة الطويرات المدمجة بعد تطويرها أصبحت تتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ ٨٠ لترًا في الثانية، بما يضمن تغطية احتياجات أكثر من ٥٠ ألف نسمة من سكان قرية الطويرات والمناطق المجاورة.

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