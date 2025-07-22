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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة غرق سيارة بمستقليها بمياه النيل بقنا

السيارة الغارقة
السيارة الغارقة

قررت جهات التحقيق بقنا، إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة سقوط سيارة من أعلى عبارة نيلية على شاطىء نهر النيل بمركز دشنا، راح ضحيتها شابين أبناء عمومة، بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

ترجع وقائع القضية إلى مطلع الشهر الجارى، حيث تلقت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ربع نقل في نهر النيل بدشنا، أثناء صعودها عبارة نيلية، للتوجه إلى مركز الوقف، وتبين أنها سقطت بمستقليها.

وتبين من معاينة موقع الحادث، غرق كل من: خميس السيد عبد الرجال، 50 عامًا، تاجر مواشي، وابن عمه محمد علي عبد الرجال 30 عامًا، مقيمان بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، أثناء تواجدهما في السيارة.

ودفعت أجهزة الأمن بقنا، بقوة أمنية وفريق إنقاذ نهرى، تمكن بعد يومين من البحث من انتشال جثامين الضحايا في مناطق متفرقة عن منطقة سقوط السيارة.

وشهدت منطقة غرق السيارة، تواجد مكثف من قبل القيادات التنفيذية والأمنية، وعلى رأسهم محافظ قنا، لمتابعة مجريات الأحداث وأعمال البحث عن الضحايا الغارقين في مياه النيل.

قنا سقوط سيارة عبارة نيلية مركز دشنا شاطىء نهر النيل

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