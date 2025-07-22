أخبار قنا| لجنة الأعلى للجامعات تتفقد قدرات كلية العلوم.. وتكريم مسعف أنقذ سيدة في حالة ولادة

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجامعة جنوب الوادى، ومحافظ قنا يكرم مسعفا وسائق إسعاف لإنقاذهم حالة ولادة طارئة بقرية خزام التابعة لمركز قوص.

لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجنوب الوادى

استقبلت كلية علوم الرياضة بجامعة جنوب الوادي، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لتفقد سير أعمال اختبارات القدرات، في إطار متابعة وتفقد سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والمؤهلة للالتحاق بكلية علوم الرياضة للعام الجامعي 2025/2026.

وأجرت اللجنة جولة تفقدية شملت جميع مراحل الاختبارات بدءًا من التسجيل الإلكتروني، والكشف الطبي المبدئي، وقياسات الطول والوزن، والاختبارات الشخصية، مرورًا بالاختبارات العملية في الملاعب المختلفة، وصولًا إلى تفقد كنترول نتائج القدرات.

محافظ قنا يكرم مسعفا وسائق إسعاف لإنقاذ حالة ولادة طارئة بقوص

كرم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، المسعف الشاذلي محمد أحمد ، وفني القيادة عمار محمد يوسف، والمشرف العام محمد أحمد إبراهيم تقديرا لدورهم البطولي في إنقاذ حياة سيدة أثناء ولادة طارئة داخل عربة الاسعاف بمنطقة العقب التابعة لقرية خزام بمركز قوص، فى حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، والدكتور مأمون عبدالحفيظ، المستشار القانوني للهيئة.

وجاء هذا التكريم، عقب استجابة سريعة واحترافية عالية من قبل مرفق إسعاف قنا، حيث تم توجيه سيارة الإسعاف فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، وتم التعامل مع الحالة باتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية مع تقديم الإسعافات الأولية وطمأنة المريضة والتى تصادف أن المسعف المكرم قام بنفس الدور الإنساني مع نفس السيدة أثناء ولادتها فى العام السابق.