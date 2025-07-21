قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاصلين على شهادة الثانوية وخريجى الجامعات .. كل ما تريد معرفته عن التقديم فى كلية الشرطة للعام 2025/2026
ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة: 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء عسكرية
زيادة الإنتاج وخفض الأسعار .. 8 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لرئيس الهيئة العربية للتصنيع
بعد إحباط مخطط حركة حسم.. تعرف على عقوبة الكيانات الإرهابية طبقا للقانون
الكلاب تتحول إلى هياكل عظمية بسبب نقص الطعام في قطاع غزة.. شاهد
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي
4 حوادث دامية في المنوفية خلال ساعات.. مصرع شابين وطفل وإصابة آخرين
رئيس أكاديمية الشرطة يعلن مواعيد التقديم للطلبة الجدد
بدون إصابات.. إخماد حريق مخزن أسفل عقار في حلوان
منذ 3 سنوات.. السكة الحديد توضح حقيقة فيديو مشادة مشرف قطار مع طالب
الداخلية تعلن شروط القبول فى كلية الشرطة للعام 2025 / 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجنوب الوادى

لجنة المجلس الأعلى للجامعات
لجنة المجلس الأعلى للجامعات
يوسف رجب

استقبلت كلية علوم الرياضة بجامعة جنوب الوادي،  لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لتفقد سير أعمال اختبارات القدرات، في إطار متابعة وتفقد سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والمؤهلة للالتحاق بكلية علوم الرياضة للعام الجامعي 2025/2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمود لبيب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وضمت اللجنة  الدكتور محمد السيد اسماعيل، الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة سوهاج، الدكتور محمود بدر، رئيس قسم القضايا بالمجلس الاعلى للجامعات، الأستاذ محمد كامل، بالإدارة المالية بالمجلس الاعلى للجامعات.

وأجرت اللجنة جولة تفقدية شملت جميع مراحل الاختبارات بدءًا من التسجيل الإلكتروني، والكشف الطبي المبدئي، وقياسات الطول والوزن، والاختبارات الشخصية، مرورًا بالاختبارات العملية في الملاعب المختلفة، وصولًا إلى تفقد كنترول نتائج القدرات.
 

وأشار الدكتور أشرف موسى، عميد كلية علوم الرياضة، إلى إلتزام إدارة الكلية بالتعليمات والقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً  الحرص على توفير كافة سبل الدعم للطلاب خلال الاختبارات.
 

فيما أشاد أعضاء اللجنة، بحُسن تنظيم عملية الاختبارات وبدقة العمل والانضباط الشديد خلال كافة مراحل الاختبارات، وبمراعاة المعايير والإرشادات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.
 


 

جامعة جنوب الوادي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت كلية علوم الرياضة اختبارات القدرات الثانوية العامة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

غزة

27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات

ميناء الحديدة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن استهداف مواقع حوثية في ميناء الحديدة

ماسبيرو

أثر فى وعي الجمهور المصري.. الحديدي: التليفزيون المصري مر بتطورات كثيرة

بالصور

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

سائقو فولفو العالمية يستغيثون: تعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة

فولفو
فولفو
فولفو

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد