لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجنوب الوادى

استقبلت كلية علوم الرياضة بجامعة جنوب الوادي، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لتفقد سير أعمال اختبارات القدرات، في إطار متابعة وتفقد سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والمؤهلة للالتحاق بكلية علوم الرياضة للعام الجامعي 2025/2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمود لبيب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وضمت اللجنة الدكتور محمد السيد اسماعيل، الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة سوهاج، الدكتور محمود بدر، رئيس قسم القضايا بالمجلس الاعلى للجامعات، الأستاذ محمد كامل، بالإدارة المالية بالمجلس الاعلى للجامعات.

وأجرت اللجنة جولة تفقدية شملت جميع مراحل الاختبارات بدءًا من التسجيل الإلكتروني، والكشف الطبي المبدئي، وقياسات الطول والوزن، والاختبارات الشخصية، مرورًا بالاختبارات العملية في الملاعب المختلفة، وصولًا إلى تفقد كنترول نتائج القدرات.



وأشار الدكتور أشرف موسى، عميد كلية علوم الرياضة، إلى إلتزام إدارة الكلية بالتعليمات والقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً الحرص على توفير كافة سبل الدعم للطلاب خلال الاختبارات.



فيما أشاد أعضاء اللجنة، بحُسن تنظيم عملية الاختبارات وبدقة العمل والانضباط الشديد خلال كافة مراحل الاختبارات، وبمراعاة المعايير والإرشادات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.





