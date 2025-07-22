مدرس بكلية هندسة قنا يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة

هنأ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، الدكتور إيهاب صلاح علي عبد العال، المدرس بكلية الهندسة بقنا ، بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الهندسية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن هذا الإنجاز يعكس تميز الكوادر البحثية بالجامعة، وريادتها في دعم الابتكار والبحث العلمي.

وأشار عكاوى، إلى أن فوز أحد أعضاء هيئة التدريس بهذه الجائزة المرموقة يمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ويُجسّد دورها الفعّال في دعم مجالات العلوم التطبيقية ذات التأثير المباشر في دفع عجلة التنمية.

جاء الإعلان عن فوز الدكتور إيهاب صلاح خلال جلسة مجلس أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمد إبراهيم عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام ٢٠٢٤، والتي تُعد من أرفع الجوائز التي تُمنح للعلماء والباحثين في مصر.

وفى سياق آخر، شارك وفد طلابي من ٤٥ طالب ببرنامج العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادى، في رحلة علمية، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الـ ٢٤ للعلاج الطبيعي بجامعة القاهرة بمشاركة واسعة من المتخصصين واساتذة العلاج الطبيعي من الجامعات المصرية والأجنبية.

وأشار الدكتور سلام شورى، مدير البرنامج، إلى أ فعاليات المؤتمر تضمنت مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحاضرات العلمية في مختلف فروع العلاج الطبيعي كما تضمن برنامج الرحلة العلمية زيارة للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.