تفعيل شاشة منظومة متخذ القرار التابعة لوزارة المالية بجامعة جنوب الوادي

فعلت جامعة جنوب الوادى، شاشة منظومة متخذ القرار التابعة لوزارة المالية بالجامعة، فى إطار التعاون بين وزارة المالية وجامعة جنوب الوادى.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وفدا من وزارة المالية، ضم كل من: بدوى السيد عبد الله، القائم بعمل مدير المديرية المالية، والمحاسب حمدي شحات مصطفى، مدير عام الختامي والموازنة بالمديرية المالية بقنا، والمحاسب بهاء حايس علي، مدير الحسابات المركزية بالجامعة والمحاسب أحمد غريب محمد، وكيل حسابات المركزية وأحمد محمد خليفه، و مصطفى أحمد محمد، مندوبي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إيفينانس".

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، إن هذا النظام يساعد على المتابعة اللحظية الدقيقة لكل موارد الجامعة من خلال شبكة المعلومات.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بمكونات النظام الذي يعد نقطة تحول رئيسية للميكنة الشاملة لموارد الدولة.

جدير بالذكر أن من أهداف الشاشة دعم متخذ القرار في البيانات الخاصة بالموازنة العامة للدولة بمختلف أبوابها وإتاحة المتغيرات اللحظية على تلك البيانات ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لحظيا ومتابعة المشروعات الاستثمارية وما يتم صرفه بصفه لحظية والمساهمة في الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة.