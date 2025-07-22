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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي لأقسام كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي

مؤتمر كلية التربية النوعية
مؤتمر كلية التربية النوعية
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات المؤتمر العلمي لأقسام كلية التربية النوعية، ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الكلية على مدار العام، إضافة لمعرض فنى لأقسام الكلية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور عمرو عبد القادر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة بدرية حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عثمان، وكيل الكلية للدراسات العليا، وطروب طلبه، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأشاد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بالدور المتميز لكلية التربية النوعية ومشاركتها الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات والمشروعات التطويرية بالجامعة، مؤكداً بأن الكلية لديها كوادر متميزة في مختلف التخصصات وتقدم نموذجاً في الالتزام بالأخلاق الجامعية والتحلي بروح الابداع والابتكار.

وأشار الدكتور محمد وائل العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، إلى الدور المتميز للكلية في الاهتمام بالشكل الجمالي وتنظيم الأنشطة الفنية المتميزة، ومشيداً بالمشاركة الواسعة من الباحثين في فعاليات المؤتمر.

وأكد الدكتور عمرو عبد القادر، عميد الكلية، بأنه يشارك بفعاليات المؤتمر 55 مشارك بـ 35 بحث، مشيداً بدور رئيس الجامعة في تعزيز مكانة الجامعة محلياً واقليمياً ودولياً، مثمناً جهود أعضاء هيئة التدريس في إقامة هذا المؤتمر. 

جامعة جنوب الوادى كلية التربية النوعية المؤتمر العلمي معرض فنى قنا

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