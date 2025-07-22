نشرت بدوريات علمية دولية.. مستشفى قنا العام ينفذ عمليات جراحية دقيقة ونادرة

نجح فريق قسم الجراحة العامة بمستشفى قنا العام، في إجراء عمليات جراحية معقدة ونادرة، تم توثيقها ونشرها في دوريات طبية علمية متخصصة، في خطوة تؤكد المستوى المتميز الذي بلغته الكوادر الطبية بالمستشفى، وتعد إنجاز طبي يعكس الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي في صعيد مصر.

تضمنت العمليات، استئصال ورم سدوي معدي معوي وزائدة ميكل مع قطع وتوصيل بالأمعاء، واستكشاف جراحي للبطن لمريضة قعيدة تعاني من انسداد معوي نتيجة التفاف القولون مع عمل فتحة براز خارجية "كولستومي"، وإصلاح فتق فخذي نادر لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إلى جانب إصلاح فتق سُرّي كبير لمريضة سبق لها إجراء جراحة قلب مفتوح وتم إدخالها العناية المركزة ثم خروجها بحالة مستقرة.

كما تضمنت العمليات، استئصال ورم بالغدة النكافية مع تشريح دقيق للعصب الوجهي والمحافظة عليه، واستئصال فتق إربي مختنق لرضيع عمره شهر يعاني من نقص في هرمون الغدة الدرقية وتأخر بالنمو، وانتهت العملية بخروج الطفل في حالة تحسن تام. كذلك تم استئصال ورم خلقي بالعنق على البلعوم مع خروج آمن وتحسن ملحوظ.

وجاءت هذه النجاحات تحت إشراف مباشر من: الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور ممدوح محمد حسن، رئيس قسم الجراحة، والدكتور عادل علي، مدير العمليات، وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء العمليات كل من الأطباء" محمود القهيوي، محمد لطفي، خالد عبد النعيم، أحمد الهويدى، عمرو عبد الواحد، أبو بكر محمد، محمد صلاح، مصطفى عامر، محمد محيى، ميادة".

ووجّه الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمود القهيوي، على جهوده العلمية والعملية المتميزة، ولجميع أعضاء الفريق الطبي المشارك، مؤكدًا أن هذا الأداء المهني الراقي يُعد نموذجًا مشرفًا لما يجب أن تكون عليه الخدمة الصحية بمحافظة قنا، ويعكس الإخلاص والتفاني في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى الأداء داخل المستشفى.

وأشار الديب، إلى أن هذا الإنجاز ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها مستشفى قنا العام، مدعوماً بكفاءات طبية مدرّبة، وتجهيزات متطورة، ورؤية تهدف إلى تقديم رعاية صحية متقدمة تليق بأهالي محافظة قنا، فضلاً عن دعم فني وتمريضيً متميز من طاقم التمريض وغرف العمليات، ما يعكس روح الفريق والتكامل بين مختلف التخصصات داخل المستشفى.