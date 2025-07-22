محافظ قنا يفتتح محطة مياه الطويرات المدمجة بعد إحلالها وتجديدها

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الطويرات، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الكلي للمحطة، في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

شهد مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائب العمدة مبارك عامر، عضو مجلس النواب، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

أوضح محافظ قنا، بأن محطة الطويرات المدمجة بعد تطويرها أصبحت تتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ ٨٠ لترًا في الثانية، بما يضمن تغطية احتياجات أكثر من ٥٠ ألف نسمة من سكان قرية الطويرات والمناطق المجاورة.

وأشار عبدالحليم، إلى أن المشروع نفذ بتكلفة إجمالية بلغت ٢٦ مليون جنيه، وشمل تجديد جميع المكونات الرئيسية للمحطة وفقا لأعلى المعايير الفنية والهندسية.

وأكد محافظ، بأن افتتاح المحطة يعد إضافة نوعية للبنية التحتية في قطاع مياه الشرب بالمحافظة، ويأتي ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتعزز من كفاءة الشبكات والمرافق الحيوية.