مديرية تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "100 معلم مبدع متمكن"

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، نتيجة مسابقة "100 معلم مبدع متمكن" للعام الثانى على مستوى المحافظة، والتي تنظمها وحدة التواصل ودعم المعلمين، تحت إشراف الدكتورة نجاة عبده، مدير الوحدة وتستهدف المعلمين والإخصائيين والإداريين.

وقد تقدم للمسابقة 16مشروعًا تربويًا مبتكرًا، وتم اختيار 5 منهم لتصعيدهم للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز كلاً من: إيمان محمد حفنى إدارة دشنا عن مشروع " مدرستى النموذجية بين الواقع والتغيير رحلة نحو الاستدامة البيئية"، وإيناس محمد السمان، إدارة قفط عن مشروع نور الحروف أداء تعلم الأطفال بإستخدام الذكاء الاصطناعي، وغادة قصى مصطفى، إدارة قنا المركز الاستكشافى عن مشروع "تعلم المهارات لذوي إضطراب طيف التوحد بإستخدام scs"، و يسرا عبداللطيف، أمين إدارة قفط التعليمية عن مشروع " تدريس حروف اللغة العربية بطريقة مبتكرة، و بولا خيرى عدلى، إدارة أبوتشت عن مشروع "العدالة التعليمية من خلال التعليم التفاضلي".



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن المشروعات المقدّمة بالمسابقة جاءت ضمن خمسة مجالات رئيسية، شملت الذكاء الاصطناعي في التعليم، البرامج الرقمية، التنمية المستدامة، مواجهة المشكلات الدراسية، والتجارب الرائدة.

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة من موجهى عموم المديرية فى التخصصات المختلفة، والدكتور محمد عيد، إدارة التعليم الابتدائي، والدكتورة سولاف كمال، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بالمديرية.

وأكد الصابر، أن المسابقة تمثل منصة حقيقية لإبراز مواهب المعلمين وقدراتهم الإبداعية والابتكارية مشددًا على أن دعم المعلم المتميز يعد ركيزة لتطوير العملية التعليمية وبناء جيل مبتكر قادر على المنافسة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، رسالة تحفيزية إلى معلمي قنا الفائزون فى المسابقة، مؤكداً أنهم مصدر فخر واعتزاز، لإثباتهم أن المعلم المصري قادر على الإبداع والابتكار.