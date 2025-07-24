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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يطمئن على مصابى سقوط"مظلات"موقف نجع حمادى بالمستشفى العام

مصابى مظلات موقف نجع حمادى
مصابى مظلات موقف نجع حمادى
يوسف رجب

توجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام، للاطمئنان على حالة المصابين في واقعة سقوط مظلات حديدية "تندات" أثناء تركيبها، بمجمع مواقف نجع حمادى بمدينة قنا، موجهاً بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحالة الصحية للمصابين الأربعة مستقرة ويخضعون لمتابعة مستمرة من قبل الأطباء بالمستشفى العام، وأن الإصابات التي لحقت بالعمال وصفت بالبسيطة.

ووجه محافظ قنا، بإغلاق الموقع مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات الفنية، وضمان الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في الموقع، مع الاستعانة باستشاري هندسي متخصص لفحص أسباب الحادث بدقة، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية.

كما أصدر محافظ قنا، توجيها عاجلا بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة يثبت تقصيرها في أعمال التنفيذ أو الإشراف الفني على المشروع.

وكان موقع مشروع موقف سيارات الأجرة نجع حمادي، تحت الإنشاء بمدينة قنا، شهد مساء الأربعاء، حادث سقوط مفاجئ لإحدى المظلات الحديدية "التندات" خلال مرحلة تركيبها، ما أسفر عن إصابة أربعة عمال بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بنجع حمادي يُقام على مساحة ٨ آلاف متر مربع، ويعد أحد مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل بالمحافظة، حيث يضم مبنى إداريًا، ومظلات معدنية حديثة، ومسارات مرورية منظمة، ولم يتم استلامه حتى تاريخه من قبل الجهة التنفيذية.

قنا موقف نجع حمادى سقوط مظلات حديدية مستشفى قنا العام موقف سيارات الأجرة الرعاية الطبية

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