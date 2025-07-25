انتشال جثة طالب غارق في قنا

تمكن عدد من الأهالى من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً في ترعة بنطاق مركز فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب غرقاً في مياه ترعة بنطاق مركز فرشوط.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة على موقع البلاغ وجرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الطالب نزل للسباحة في الترعة مع آخرين، هرباً من حرارة الجو القاسية، إلا أنه لم يتمكن من السباحة ولقى مصرعه غرقاً وسط المياه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.