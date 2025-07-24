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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا..إعلان الفائزين بمسابقة 100معلم مبدع متمكن..والمحافظ يوجه باجتماع أسبوعى لمتابعة ملف أملاك الدولة

ديوان عام محافظة قنا
ديوان عام محافظة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية المنقضية، أحداث عديدة من أبرزها، مديرية التربية والتعليم تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "100 معلم مبدع متمكن" ، وتكريم الطلاب والمشاركين في الأسبوع الرياضي والفني بمدرسة أبوحزام، ومجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية يصدق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد، ومحافظ قنا يوجه بعقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ملف أملاك الدولة والتصالح، ويؤكد لوفد الكنيسة الإنجيلية الحرص على فتح قنوات التواصل مع المؤسسات الدينية.

مديرية تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "100 معلم مبدع متمكن" 

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، نتيجة مسابقة  "100 معلم مبدع متمكن" للعام الثانى على مستوى المحافظة، والتي تنظمها وحدة التواصل ودعم المعلمين، تحت إشراف الدكتورة نجاة عبده، مدير الوحدة وتستهدف المعلمين والإخصائيين والإداريين.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز كلاً من: إيمان محمد حفنى إدارة دشنا عن مشروع " مدرستى النموذجية بين الواقع والتغيير رحلة نحو الاستدامة البيئية"، وإيناس محمد السمان، إدارة قفط عن مشروع نور الحروف أداء تعلم الأطفال بإستخدام الذكاء الاصطناعي، وغادة قصى مصطفى، إدارة قنا المركز الاستكشافى عن مشروع "تعلم المهارات لذوي إضطراب طيف التوحد بإستخدام scs"، و يسرا عبداللطيف، أمين إدارة قفط التعليمية عن مشروع " تدريس حروف اللغة العربية بطريقة مبتكرة، و بولا خيرى عدلى، إدارة أبوتشت عن مشروع "العدالة التعليمية من خلال التعليم التفاضلي"

محافظ قنا يوجه بعقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ملف أملاك الدولة والتصالح

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بعقد اجتماع أسبوعي داخل كل مجلس مدينة، يضم رؤساء الوحدات المحلية القروية، لمتابعة معدلات الإنجاز، ووضع مؤشر إحصائي دوري يقيس أداء كل مركز في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء.

تكريم الطلاب والمشاركين في الأسبوع الرياضي والفني بمدرسة بأبوحزام بقنا 

كرم هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدير ومعلمي وطلاب مدرسة أبوحزام الإعدادية المشاركين في الأسبوع الرياضي والفني والثقافى الذى نظمته المدرسة.

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم، على الدور الملموس ل سعيد محمد، مدير المدرسة الإعدادية، وتبني وتنفيذ المقترح تحت إشراف الإدارة التعليمية و أثره في تشكيل وعي النشء و تفعيل الأنشطة التربوية و جذب طلاب القرية خلال الأسبوع المنتهي إلى المدرسة، وإقامة فعاليات مشتركة بالاستعانة بكوادر تدريبية من موجهي و معلمي المدارس المجاورة لنقل الخبرات وخلق روح من التنافس الشريف لتعزيز المواهب و إبرازها.

مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية يصدق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد 

ناقش مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، عددا من الموضوعات المحورية أبرزها التصديق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد واعتماد الأعداد المقترحة للقبول في البرامج الأكاديمية، إضافة إلى مراجعة خطط الدراسة ومواعيد انطلاقها ونهايتها ونظام الساعات المعتمدة لكل برنامج.

وصدق المجلس على استحداث مجلة البحوث والمراجعات العلمية بالجامعة، فى خطوة داعمة للنشاط البحثي، كما تم اقتراح مشاركة الدكتور محمد إسماعيل عبدالكريم، النائب الأكاديمي للجامعة فى اجتماعات مجلس الأمناء.

محافظ قنا لـ وفد الكنيسة الإنجيلية:حريصون على فتح قنوات التواصل مع المؤسسات الدينية 

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفدًا من الكنيسة الإنجيلية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المجتمعية ومد جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع بالمحافظة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ قيم التلاحم الوطني بين كافة أطياف المجتمع القنائي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

قنا أخبار قنا مسابقة 100معلم مبدع ملف أملاك الدولة جامعة جنوب الوادى الأهلية مدرسة أبوحزام الكنيسة الإنجيلية

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