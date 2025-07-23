تكريم الطلاب والمشاركين في الأسبوع الرياضي والفني بمدرسة بأبوحزام بقنا

كرم هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدير ومعلمي وطلاب مدرسة أبوحزام الإعدادية المشاركين في الأسبوع الرياضي والفني والثقافى الذى نظمته المدرسة.

جاء ذلك بحضور سومية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، و سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، و عفت وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و الدكتور أحمد سعد جريو، مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، وعبد الرؤوف عبد الواحد، وكيل الإدارة، ومحمود نجيب، موجه عام التربية الرياضية، ونخبة من قيادات الإدارة التعليمية و هيئة التدريس وطلاب المدرسة.

استهلت الاحتفالية بتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بصوت الطالب حسن سليمان، وأعقبها فقرات رياضية متنوعة للطالبات تحت إشراف الدكتور علي يحيى موجه أول إدارة نجع حمادي التعليمية، ثم فقرات من إعداد توجيه التربية النفسية، وفقرة متميزة للعزف المنفرد تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية.

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم، على الدور الملموس ل سعيد محمد، مدير المدرسة الإعدادية، وتبني وتنفيذ المقترح تحت إشراف الإدارة التعليمية و أثره في تشكيل وعي النشء و تفعيل الأنشطة التربوية و جذب طلاب القرية خلال الأسبوع المنتهي إلى المدرسة، وإقامة فعاليات مشتركة بالاستعانة بكوادر تدريبية من موجهي و معلمي المدارس المجاورة لنقل الخبرات وخلق روح من التنافس الشريف لتعزيز المواهب و إبرازها.

فيما أشاد مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، بإخلاص أعضاء هيئة التدريس وإدارة المدرسة وتفانيهم في أداء عملهم، والتعاون مع المجتمع المحلي لتذليل أي عقبات تعترض انتظام وانضباط مسيرة العملية التعليمية و تفعيل الأنشطة بها.

