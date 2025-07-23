مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية يصدق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد

ناقش مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، عددا من الموضوعات المحورية أبرزها التصديق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد واعتماد الأعداد المقترحة للقبول في البرامج الأكاديمية، إضافة إلى مراجعة خطط الدراسة ومواعيد انطلاقها ونهايتها ونظام الساعات المعتمدة لكل برنامج.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس أمناء الجامعة الأهلية، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة منى ربيع، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة جنوب الوادى، والدكتور جمال الدين عطا، أستاذ متفرغ بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، المهندس محمود عجور، العضو المنتدب لشركة مصر للألمنيوم.

وصدق المجلس على استحداث مجلة البحوث والمراجعات العلمية بالجامعة، فى خطوة داعمة للنشاط البحثي، كما تم اقتراح مشاركة الدكتور محمد إسماعيل عبدالكريم، النائب الأكاديمي للجامعة فى اجتماعات مجلس الأمناء.

واستعرض الحضور التقرير السنوي لإنجازات الجامعة خلال العام الأكاديمي 2024/ 2025 والموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء والتجهيز بالحرم الجامعي وآليات جذب الطلاب من داخل وخارج المحافظة بما يعزز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي وتنموى رائد فى جنوب مصر.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق معايير الجودة والتميز، كما تناول الاجتماع اعتماد قواعد المنح الدراسية بما يضمن إتاحة فرص التعليم للطلاب المستحقين.



