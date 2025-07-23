قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في غزة تجاوز مرحلة الكارثة بمراحل
رابع محطاته الإفريقية .. وزير الخارجية يتوجه إلى مالي ضمن لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية والأمنية
توقيع عقدي تسوية استراتيجيين بحضور رئيس الوزراء لتعزيز الاستثمار وحل النزاعات
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والنيجر.. رسالة رئاسية تؤكد عمق العلاقات والتعاون المشترك
محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض
اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس
اتحاد الكرة يقرر تسليم 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث
مانشستر يونايتد يعزز هجومه بصفقة مميزة.. مبيومو يرتدي القميص الأحمر حتى 2030
فرحانة بيها.. بدرية طلبة تستعرض سيارتها الجديدة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة ورش حرفتك مهنتك لتأهيل الفتيات
من الفص إلى الزبدية.. ترتيب المانجو من الأغلى للأرخص بعد تراجع الأسعار المفاجئ
أحزان في بولاق على مايكل وروماني.. مدمن شابو هاجمهما بـ سيف وسط الشارع.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية يصدق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد

مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية
مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية
يوسف رجب

ناقش مجلس أمناء جامعة جنوب الوادى الأهلية برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، عددا من الموضوعات المحورية أبرزها التصديق على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد واعتماد الأعداد المقترحة للقبول في البرامج الأكاديمية، إضافة إلى مراجعة خطط الدراسة ومواعيد انطلاقها ونهايتها ونظام الساعات المعتمدة لكل برنامج.
 

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس أمناء الجامعة الأهلية، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام  السابق للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة منى ربيع، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة جنوب الوادى، والدكتور جمال الدين عطا، أستاذ متفرغ بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، المهندس محمود عجور، العضو المنتدب لشركة مصر للألمنيوم.

وصدق المجلس على استحداث مجلة البحوث والمراجعات العلمية بالجامعة، فى خطوة داعمة للنشاط البحثي، كما تم اقتراح مشاركة الدكتور محمد إسماعيل عبدالكريم، النائب الأكاديمي للجامعة فى اجتماعات مجلس الأمناء.

واستعرض الحضور التقرير السنوي لإنجازات الجامعة خلال العام الأكاديمي 2024/ 2025 والموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء والتجهيز بالحرم الجامعي وآليات جذب الطلاب من داخل وخارج المحافظة بما يعزز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي وتنموى رائد فى جنوب مصر.
 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق معايير الجودة والتميز، كما تناول الاجتماع اعتماد قواعد المنح الدراسية بما يضمن إتاحة فرص التعليم للطلاب المستحقين.


جامعة جنوب الوادى جنوب الوادى الأهلية المصروفات الدراسية البرامج الأكاديمية نظام الساعات المعتمدة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

ترشيحاتنا

مقر البورصة المصرية

وقف التداول غدا.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي في آخر جلسات الأسبوع

جانب من منتدي الأعمال المصري البوركيني

مصر تفتح بوابة التعاون الاقتصادي مع غرب أفريقيا من بوركينا فاسو

سعر الدولار

سعر الدولار بمصر في ختام اليوم الأربعاء

بالصور

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

تان وتاتو.. آية سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد