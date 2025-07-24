مدير مستشفيات قنا الجامعية يبحث مع هيئة التمريض آليات الجودة ومكافحة العدوى

ناقش الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، مع هيئة التمريض بقطاع المستشفيات، أوجه مكافحة العدوى" Infection Control"، وتعزيز الجودة داخل المستشفيات، بالإضافة إلى الاستماع إلى التحديات اليومية التي تواجه فرق التمريض واحتياجاتهم المهنية.

جاء الاجتماع بحضور كل من: الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن، مدير المستشفى الجامعي بالمعبر، والدكتور طارق محمد حسن، نائب مدير المستشفى الجامعي بالحرم، محمد حسن، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مصطفى صلاح، المدير المالي والإداري بمستشفى المعبر، أحمد علي، المدير المالي والإداري بمستشفى الحرم الجامعى، صابرين محمود حسن، مدير إدارة هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، محمد أبوالحمد عبادي، وكيل إدارة هيئة التمريض، بالإضافة إلى جميع مشرفي التمريض بالمستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن اللقاء تناول أهمية وآلية تطبيق سياسات مكافحة العدوي بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة للمرضي، مع التوجيه بالمتابعة الدقيقة لجودة وسلامة هذه الخدمات.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إلي تعميم الدورات الخاصة بمكافحة العدوي والجودة والانعاش القلبي الرئوي والتدريب علي تلك الدورات لرفع كفائة الأطقم التمريضية.

وأضاف منصور، بأن الاجتماع جاء تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الأستاذ الدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في إطار دعم القيادة الجامعية المستمر للقطاع الطبي والتمريضي، وحرصها على تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.