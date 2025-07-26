24 مصاباً.. وفاة طفلة ضمن ضحايا حادث طريق قفط القصير بقنا

لفظت طفلة من ضحايا حادث ميكروباص طريق قفط القصير جنوب شرق قنا، أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج متأثرة بالإصابات التي لحقت بها خلال الحادث.

وجرى نقل جثمان الطفلة رحمة محمد محمود 12 أعوام، إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والتصريح بدفنها.

كانت أجهزة الأمن بـ قنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص، بطريق قفط القصير، بالقرب من مصنع تعبة اسطوانات البوتاجاز، نتج عنه عدد من الإصابات.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد كبير من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصى، فيما جرى تحويل بعضهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تبين إصابة كل من: بسنت إبراهيم إبراهيم سيد 18 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، جنى صالح عبد المنعم 13 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، محمد صالح عبد المنعم11 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، على عبدالرحيم طاهر 16 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، شروق ناصر جمال 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، حسين سيد محمود 16 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، حبيبه ممدوح شوقى 13 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، محمد صلاح ظهير، 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

وإصابة كل من: وعد محمد جمال 7 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، محمد عبدالناصر حازم 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، هنا نور نعيم 10 أعوام، كدمات متفرقة بالجسم، اشتباه مابعد الارتجاج، بتول ياسر جمال الدين 9 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، سجدة محمد كمال الدين 6 سنوات، كدمات متفرقة، اسير ممدوح جمال، 11 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، أحمد ممدوح جمال 6 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، مكه إبراهيم سيد، 7 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم.

وإصابة كل من: طه حامد صبري 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، سما ممدوح جمال 18 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، محمد جمال الدين الصغير، 34 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، سارة نور نعيم 28 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد شعبان جابر 22 عاما، محمد عبدالخالق النوبي 25 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ومجهول الهوية 4 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج.