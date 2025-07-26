أخبار قنا | انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو ..انتشال جثة طالب غارق في ترعة بفرشوط

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أحداث عديدة من أبرزها، انطلاق بطولة الجمهورية لجنوب الصعيد في الكونغ فو بمشاركة 616 لاعبًا، انتشال جثة طالب غارق في ترعة بنطاق مركز فرشوط، العثور على رضيعة بمنطقة السيد عبدالرحيم، والمحافظ يزور أديرة نقادة استعدادًا لانطلاق مهرجان الفنون والحرف التراثية.

بمشاركة 616 لاعبًا..انطلاق بطولة الجمهورية لجنوب الصعيد في الكونغ فو

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية لقطاع جنوب الصعيد للعبة الكونغ فو، بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي، وسط أجواء حماسية وتنظيم متميز، يعكس استعدادات اللجنة المنظمة وحرصها على إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يُعد من أبرز بطولات الاتحاد المصري للكونغ فو على مستوى الأقاليم.

وشهدت البطولة مشاركة 616 لاعبًا ولاعبة من مختلف المراحل السنية، يمثلون محافظات قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر، حيث يتنافسون في أجواء من التحدي والندية، مع الالتزام بالروح الرياضية العالية، وسط حضور جماهيري ملحوظ، ودعم من القيادات الرياضية بالمحافظات المشاركة.

انتشال جثة طالب غارق في قنا

تمكن عدد من الأهالى من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً في ترعة بنطاق مركز فرشوط شمال قنا، وتلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع الطالب غرقاً.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة على موقع البلاغ وجرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

طفلة بلا هوية .. العثور على رضيعة بمنطقة السيد عبدالرحيم بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على طفلة رضيعة مولودة من أيام قليلة، ملقاة بنطاق منطقة السيد عبدالرحيم شرق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على طفلة رضيعة بحالة صحية سيئة بنطاق منطقة السيد عبدالرحيم القنائى.

محافظ قنا يزور أديرة نقادة استعدادًا لانطلاق مهرجان الفنون والحرف التراثية| صور

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، زيارة ميدانية إلى دير الأنبا بسنتاؤس ودير مار جرجس للراهبات، بنطاق مركز نقادة، للتأكيد على عمق الجذور الحضارية والتاريخية للمحافظة، ودعمًا للأنشطة الثقافية ذات الطابع التراثي والدينى، في إطار التحضير لانطلاق فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية نوفمبر المقبل.

كان في استقبال المحافظ المطران بيمن، مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء والكهنة، حيث رحبوا بسيادته والوفد المرافق، مثمنين حرصه على دعم الفعاليات الثقافية والدينية التي تبرز التنوع والثراء الحضاري لمحافظة قنا.