قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الكرب وما يقال عند الأمور الصعبة.. ردده يفتح لك أبواب الفرج
طرق استخراج شهادة ميلاد جديدة 2025 والرسوم المطلوبة
عائشة بن أحمد تتعرض للإصابة في قدمها | شاهد
ترامب يتراجع عن تهدئة غزة ويدعو للتصعيد وسط أزمة إنسانية
أخبار قنا | انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو ..انتشال جثة طالب غارق في ترعة بفرشوط
رغم حملات التشويه.. مصر حجر الزاوية في دعم فلسطين عبر التاريخ
مصطفى إبراهيم : صفقات الزمالك جيدة..وجماهير القلعة البيضاء عظيمة
برلماني يوجه رسالة لطلاب الثانوية: اختاروا تخصصات مطلوبة بسوق العمل
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه السبت 26-7-2025
سعر الذهب اليوم 26-7-2025
عمرو دياب يشعل حفل الرياض وسط أكبر حضور جماهيري | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا | انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو ..انتشال جثة طالب غارق في ترعة بفرشوط

جولة محافظ قنا بأديرة نقادة
جولة محافظ قنا بأديرة نقادة
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أحداث عديدة من أبرزها، انطلاق بطولة الجمهورية لجنوب الصعيد في الكونغ فو بمشاركة 616 لاعبًا، انتشال جثة طالب غارق في ترعة بنطاق مركز فرشوط، العثور على رضيعة بمنطقة السيد عبدالرحيم، والمحافظ يزور أديرة نقادة استعدادًا لانطلاق مهرجان الفنون والحرف التراثية.

بمشاركة 616 لاعبًا..انطلاق بطولة الجمهورية لجنوب الصعيد في الكونغ فو 

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية لقطاع جنوب الصعيد للعبة الكونغ فو، بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي، وسط أجواء حماسية وتنظيم متميز، يعكس استعدادات اللجنة المنظمة وحرصها على إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يُعد من أبرز بطولات الاتحاد المصري للكونغ فو على مستوى الأقاليم.

وشهدت البطولة مشاركة 616 لاعبًا ولاعبة من مختلف المراحل السنية، يمثلون محافظات قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر، حيث يتنافسون في أجواء من التحدي والندية، مع الالتزام بالروح الرياضية العالية، وسط حضور جماهيري ملحوظ، ودعم من القيادات الرياضية بالمحافظات المشاركة.

انتشال جثة طالب غارق في قنا 

تمكن عدد من الأهالى من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً في ترعة بنطاق مركز فرشوط شمال قنا، وتلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع الطالب غرقاً.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة على موقع البلاغ وجرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

طفلة بلا هوية .. العثور على رضيعة بمنطقة السيد عبدالرحيم بقنا 

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على طفلة رضيعة مولودة من أيام قليلة، ملقاة بنطاق منطقة السيد عبدالرحيم شرق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على طفلة رضيعة بحالة صحية سيئة بنطاق منطقة السيد عبدالرحيم القنائى.

محافظ قنا يزور أديرة نقادة استعدادًا لانطلاق مهرجان الفنون والحرف التراثية| صور 

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، زيارة ميدانية إلى دير الأنبا بسنتاؤس ودير مار جرجس للراهبات، بنطاق مركز نقادة، للتأكيد على عمق الجذور الحضارية والتاريخية للمحافظة، ودعمًا للأنشطة الثقافية ذات الطابع التراثي والدينى، في إطار التحضير لانطلاق فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية نوفمبر المقبل.

كان في استقبال المحافظ المطران بيمن، مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء والكهنة، حيث رحبوا بسيادته والوفد المرافق، مثمنين حرصه على دعم الفعاليات الثقافية والدينية التي تبرز التنوع والثراء الحضاري لمحافظة قنا.

قنا أديرة نقادة أخبار قنا الكونغ فو الرياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

خطوات تقدم طلاب الثانوية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد |فيديو

وزير الزراعة

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق منافذ لبيع السلع بالمحافظات

الطقس في مصر

ابتعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس في هذا التوقيت

بالصور

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد