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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 616 لاعبًا..انطلاق بطولة الجمهورية لجنوب الصعيد في الكونغ فو

بطولة الكونغةفو بقنا
بطولة الكونغةفو بقنا
يوسف رجب


انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية لقطاع جنوب الصعيد للعبة الكونغ فو، بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي، وسط أجواء حماسية وتنظيم متميز، يعكس استعدادات اللجنة المنظمة وحرصها على إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يُعد من أبرز بطولات الاتحاد المصري للكونغ فو على مستوى الأقاليم.

وشهدت البطولة مشاركة 616 لاعبًا ولاعبة من مختلف المراحل السنية، يمثلون محافظات قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر، حيث يتنافسون في أجواء من التحدي والندية، مع الالتزام بالروح الرياضية العالية، وسط حضور جماهيري ملحوظ، ودعم من القيادات الرياضية بالمحافظات المشاركة.

وحظيت البطولة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال اللعبة، من بينهم اللواء أحمد جاد، مدير البطولة، والكابتن عصام سليمان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكونغ فو، والدكتور محمد عصام، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة منطقة قنا للكونغ فو، الجهة المنظمة للبطولة داخل محافظة قنا.

وأكد أحمد بكري، رئيس مجلس إدارة منطقة قنا للكونغ فو، بأن استضافة محافظة قنا لهذه البطولة تأتي في إطار جهود المنطقة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للعبة، للارتقاء بمستوى الكونغ فو في جنوب صعيد مصر، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهارات اللاعبين، في ظل المشاركة الواسعة من مختلف المحافظات.

وأضاف بكري، بأن منطقة قنا للكونغ فو حرصت على توفير كافة الإمكانات الفنية والتنظيمية والطبية لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم محافظة قنا ومكانة اللعبة في الجنوب، موجّهًا الشكر للاتحاد المصري للكونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفي، رئيس الاتحاد المصرى للكونغ فو
على ثقته ودعمه المستمر لمختلف الفعاليات الرياضية التي تُنظم على أرض المحافظة.
 


قنا الكونغ فو سوهاج البحر الأحمر منطقة قنا للكونغ فو

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