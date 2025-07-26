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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبول طالبات قنا في أقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسية

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فتح باب القبول بقسمى "فني صيانة طاقة شمسية  وفني صيانة أجهزة اليكترونيات" أمام الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام من مدارس إدارة قنا التعليمية وذلك  بمدرسة قنا الفنية الصناعية العسكرية بقنا"بنين وبنات" والسماح لهن باختيار تلك الأقسام وترتيب المتقدمات بحسب المجموع لاختيار الأعلى مجموعاً، مع الالتزام بالتنسيق الداخلي للمدرسة لتأكيد قدرة الطالبات على التجاوب مع المناهج والممارسة العملية داخل الأقسام الجديدة.

وأوضح الصابر، بأن القرار جاء في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم بتعظيم دور التعليم الفني في إعداد خريج متميز وماهر، وعقب موافقة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن فتح الاقسام الجديدة أمام طالبات إدارة قنا التعليمية لأول مرة حرصاً على انتظام الطالبات وعدم تغيبهن وتحقيق المردود المطلوب من خريجات المدرسة و إكسابهن المهارات العلمية والعملية اللازمة لسوق العمل.
 

وفى سياق آخر، أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية و مديري المراحل بالمرور الميداني و متابعة أعمال الامتحانات و مكافحة كل سبل الغش  للحد من انتقال التلاميذ الضعاف للصفوف الأعلى و إعداد تقارير دورية عن مناسبة الأسئلة و  مراعاة الدقة في أعمال التصحيح.

وأشار الصابر، إلى أن اليوم السبت يشهد بداية امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من الثالث إلى السادس بالمرحلة الابتدائية والأول والثانى الإعدادي والأول والثاني  الثانوي بمدارس مديرية التربية والتعليم بقنا وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 31/7/2025 في إطار الإلتزام بالكتب والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات و تطبيق كافة القواعد والضوابط اللازمة لانضباط اللجان من حظر استخدام المحمول ومراعاة التوقيت المحدد لأداء الامتحانات وعدم دخول اللجان إلا المكلفين بالعمل بها.

قنا صيانة الإلكترونيات الطاقة الشمسية الشهادة الإعدادية أخبار قنا

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