دعم زواج الشباب من الأسر الأولى بالرعاية.. 4 آلاف مستفيد في 2026/2027.. كيف تحصل على الدعم؟

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي دعم 4 آلاف مستفيد من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية خلال العام المالي 2026/2027، من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، في إطار جهود تخفيف الأعباء المالية عن الأسر غير القادرة ومساعدة الشباب على تأسيس منزل الزوجية.

وجاء الإعلان عن المستهدف الجديد خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، يوم 4 نوفمبر 2026، لمتابعة تنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026» في ملف الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة التنفيذية تستهدف الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وألفي عروس، خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع المستهدف إلى 6 آلاف حالة زواج، بواقع 3 آلاف عريس و3 آلاف عروس، بحلول عام 2029/2030.

ما هي مبادرة «فرحة مصر»؟

تستهدف المبادرة مساندة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية في تجهيز منزل الزوجية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تساعدهم على بدء حياتهم الأسرية، إلى جانب التأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت المبادرة في فبراير 2026، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتزامن مع تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الاستفادة من خدماتها.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، نجحت النسخة الأولى في تيسير زواج ألف عريس وألف عروس، فيما تستهدف النسخة الثانية توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى 8 آلاف مستفيد، بواقع 4 آلاف عريس و4 آلاف عروس. ويختلف هذا المستهدف الخاص بالنسخة الثانية عن مستهدف الخطة التنفيذية الحكومية البالغ 4 آلاف حالة زواج خلال العام المالي 2026/2027.

من الفئات المستحقة لدعم الزواج؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستهدفة بالمبادرة، وتشمل:

المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

مستفيدي دور الرعاية والخريجين منها.

الشباب والفتيات المقيمين داخل أسر بديلة.

الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

ويشترط أن يكون الطرفان مصريي الجنسية وفي السن القانونية للزواج، وأن يكون الزواج الأول لكل منهما، وألا يكون قد سبق لأي منهما الاستفادة من مبادرات زواج مشابهة أو الحصول على دعم عيني مماثل من الوزارة أو جهة أخرى.

كما يشترط إتمام عقد القران أو «نصف الإكليل» دون إقامة حفل الزفاف، وفق الضوابط المعلنة للمبادرة.

كيف تحصل على دعم «فرحة مصر»؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل إلكترونيًا عبر منصة المبادرة، من خلال الرابط

ويستطيع الشباب والفتيات من الفئات المستهدفة الدخول إلى المنصة وتسجيل البيانات المطلوبة واستكمال إجراءات التقديم وفق ضوابط الاستحقاق المعلنة.

وتواصل الوزارة استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية، وفق إعلانها المنشور يوم 18 سبتمبر 2026، مع إخضاع الطلبات للتحقق من استيفاء الشروط ودراسة الحالات قبل تحديد المستفيدين.

ولا يعني التسجيل الإلكتروني القبول التلقائي؛ إذ يرتبط الحصول على الدعم بمراجعة البيانات والتأكد من انطباق معايير الاستحقاق على المتقدمين.

هل يحصل المستفيد على مبلغ مالي؟

لا تقتصر المبادرة على تقديم مساعدة مالية مباشرة؛ إذ يرتكز الدعم المعلن على المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة.

ولم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي قيمة نقدية موحدة يحصل عليها كل مستفيد، أو قائمة نهائية بقيمة التجهيزات المخصصة لكل حالة؛ لذلك يرتبط تحديد طبيعة المساعدة بما تقرره المبادرة والضوابط المنظمة لها.

كما تتضمن المبادرة برامج التأهيل النفسي والاجتماعي من خلال مشروع «مودة»، الذي يستهدف إكساب المقبلين على الزواج المهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، إلى جانب إتاحة خدمات الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج.

وتراهن وزارة التضامن على توسيع المبادرة خلال السنوات المقبلة للوصول إلى مزيد من الشباب والفتيات غير القادرين، في وقت تترقب فيه الأسر المستحقة تفاصيل إجراءات القبول وطبيعة المساعدات التي سيحصل عليها المتقدمون.