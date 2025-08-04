المنيا.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 3.8 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 476 لجنة

انطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث يتنافس 14 مرشحا علي 5 مقاعد «فردي» بدائرة محافظة المنيا، والتي تضم 12 قسم ومركز شرطة، داخل 9 مراكز إدارية من العدوه شمالا وحتي دير مواس جنوبًا، فقد تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا،

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.

وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية يشمل: 25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.

وأكد على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز المقار بمقاعد كافية، وإنارة جيدة، ودورات مياه نظيفة، ومصادر تهوية وخطوط تليفونية، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان.

والمرشحون هم

١ - احمد محمد عبد المنعم اسماعيل، ابوقرقاص، مستقبل وطن ، رمز القلم

٢- علي احمد فرغلي محمد وشهرته علي شرموخ، مركز ملوي، مستقبل وطن، رمز الكتاب

٣- الطاهر سيد فتح الباب، مطاي، مستقبل وطن، رمز سنبلة القمح



٤- جمال عباس محمد، العدوه مستقبل وطن ، رمز الاباجورة

٥- أحمد فاروق احمد حسن الجهني، مغاغة ، حزب حماة الوطن، رمز التاج

٦ـ انطونيوس نادي اسكندر، ابو قرقاص، مستقل، رمز السهم

٧- احمد بهجات محمود، بني مزار، مستقل ، رمز الاسد

٨- حرب سيد احمد، ابوقرقاص، مستقل، رمز الصقر



٩- شريف شعبان سعد، بني مزار، مستقل ، رمز التمساح

١٠- إسماعيل عبد البديع رضوان، ملوي، حزب مصر الحديثة ، رمز المدفع

١١- ماهر مندي محمد، بني مزار، مستقل، رمز الساعة .

١٢ - طارق محمد رشاد، ملوي، حزب مصر القومى، رمز برج حمام

١٣- اللواء محمد علي كامل، المنيا، مصر الحديثة ، رمز مصباح كهربائي

١٤- سامى سنوسي صميده، مركز سمالوط ، مستقل رمز، بندقية الصيد



وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).