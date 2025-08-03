محافظ المنيا يتفقد عددًا من اللجان الانتخابيةاستعداداً لبدء استقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من المقار واللجان الانتخابية بمراكز المحافظة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي ٤ و ٥ أغسطس الجارى، وذلك في إطار حرص المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة وضمان جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ برفع درجة الجاهزية بكافة المقار الانتخابية، مؤكداً على انتهاء كافة التجهيزات اللوجستية داخل وخارج اللجان، وتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية التصويت.

كما شدّد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية اولا بأول ، وتوفير مصادر كهرباء بديلة، والتأكد من سلامة معدات الحماية المدنية، وتواجد الفرق الطبية والإسعاف بالقرب من اللجان، موجها بتوفير وسائل انتقال للقائمين على العملية الانتخابية والمواطنين في القرى والمناطق النائية لتسهيل وصولهم إلى اللجان، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لضمان خروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لتأمين العملية الانتخابية وتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ودعا المحافظ مواطني المنيا إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل تجسيداً حقيقياً للوعي والمسؤولية الوطنية، وأن كل صوت يسهم في دعم استقرار الدولة وتعزيز مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.