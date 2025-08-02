جامعة المنيا .. تكليف 7 قيادات للقيام بأعمال عمداء 7 كليات

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارات بتجديد تكليف عدد من القيادات الجامعية للقيام بأعمال عمداء كليات، دعماً لاستقرار منظومة العمل، وتحقيقاً لأهداف الجامعة الاستراتيجية في مجالات التعليم والبحث وخدمة المجتمع، بما يُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي واستقرار العمل الأكاديمي داخل الجامعة.

وقد شملت قرارات التكليف:

الدكتور حسام الدين شوقي عبد الله قائماً بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور عمرو سليمان محمد سليمان قائماً بأعمال عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور إبراهيم حسن محمد قائماً بأعمال عميد كلية الآداب ، والدكتور حمدي إبراهيم محمود قائماً بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتور عصام حليم حسين قائماً بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور معتز أحمد محمد قائماً بأعمال عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة مروة محمد وجدي قائمةً بأعمال عميد كلية الألسن.

وأكد رئيس الجامعة أن قرارات التجديد تأتي انطلاقًا من نهج الجامعة في تحقيق الاستقرار داخل الكليات، واستكمال مسيرة التطوير الإداري والأكاديمي، وضمان استمرارية تنفيذ الخطط التعليمية والبحثية، بما يُعزز من استقرار البيئة الجامعية، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تحقيق أهداف الجامعة التنموية، مشيدًا بما قدمته القيادات المجددة لهم الثقة من جهود خلال الفترة السابقة.

