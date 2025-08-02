محافظ المنيا: 98% نسبة الاستجابة للشكاوى المسجلة خلال عام

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المواطن هو محور عملية التنمية وشريك أساسي في جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال تلقي المحافظ تقريرًا من إدارة خدمة المواطنين حول جهود التعامل مع الشكاوى خلال العام المالي 2024 / 2025، حيث وجه المحافظ بمواصلة التفاعل الإيجابي مع المواطنين، والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية وكافة الجهات التنفيذية لتذليل العقبات وحل المشكلات في أسرع وقت.

معدل الاستجابة

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنيا حققت معدل استجابة غير مسبوق بلغ 98% من إجمالي الشكاوى المسجلة، والتي وصلت إلى 22,407 شكوى في مختلف القطاعات الحيوية. وتنوعت هذه الشكاوى بين قطاعات المياه والصرف الصحي بعدد 929 شكوى بنسبة استجابة 97%، والصحة 744 شكوى بنسبة إنجاز 98%، والتعليم 869 شكوى بنسبة إنجاز 98%، والطرق 163 شكوى بنسبة إنجاز 94%، والتموين 288 شكوى بنسبة إنجاز 98%، إلى جانب شكاوى البريد، والزراعة والري، والشباب والرياضة، والعمل وغيرها.

كما أظهر التقرير جهود المحافظة في مجالات الدعم الاجتماعي، حيث تم تقديم 1600 مساعدة نقدية عاجلة، و130 كرسيًا متحركًا، و120 جهاز عروسة، بالإضافة إلى تنظيم 88 جلسة مشاركة مجتمعية لتحديد احتياجات القرى، وتنفيذ 60 ندوة توعوية ضمن برنامج “وعي” بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد المحافظ استمرار العمل وفق رؤية متكاملة تقوم على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة الفورية لمشكلاتهم، وتطوير الخدمات بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.