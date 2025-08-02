مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا

ساعات قليلة ويبدأ ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فقد أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات ، والمقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي.

وأوضح محافظ المنيا أنه تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.

وأشار محافظ المنيا إلى أن التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية يشمل: 25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز المقار بمقاعد كافية، وإنارة جيدة، ودورات مياه نظيفة، ومصادر تهوية وخطوط تليفونية، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان.

ووجه المحافظ مديرية التموين بتوفير كميات إضافية من الخبز والمواد البترولية، وهيئة الإسعاف بوضع خطة طوارئ تتضمن انتشار سيارات الإسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية. كما وجه مديرية الصحة بتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بكامل أطقمها الطبية والتمريضية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفيما يخص المرافق، كلف المحافظ شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالمرور الميداني على جميع المقرات الانتخابية للتأكد من انتظام الخدمة، مع توفير مصادر تغذية بديلة تحسبًا لأي طارئ قد يؤثر على العملية الانتخابية.