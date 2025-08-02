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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الموجه 26.. إزالة 6258 حالة تعدٍ علي أراضي الدولة والزراعية بالمنيا

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  انتهاء الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، والتي نُفذت على 3 مراحل خلال الفترة من 10 مايو وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة 6258 حالة تعدٍ خلال مراحل الموجة الثلاثة، حيث شملت الإزالات: 898 مخالفة على أملاك الدولة تضمنت 644 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 229,750 م²، و254 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 31,993 فدان، إضافة إلى إزالة 2590 مخالفة متغيرات مكانية مبانٍ بمساحة 223,979 م²، و735 متغيرًا مكانيًا بالزراعة بمساحة 28 فدان، فضلاً عن إزالة 1705 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 49 فدان، و330 حالة تعدٍ داخل الحيز العمراني بمساحة 26,156 م².

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإزالات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع استغلال الأراضي المستردة في الأغراض المخططة لها.

وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

المنيا محافظ المنيا إزالة التعديات

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