جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات

أعلنت جامعة المنيا الأهلية، أنه سيتم فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها الأكاديمية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك فور إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وقالت جامعة المنيا الأهلية في بيان رسمي أن عملية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل، ونصحت الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الصفحة الرسمية للجامعة فقط للحصول على آخر التحديثات حول المواعيد النهائية وشروط القبول.

وكشفت جامعة المنيا الأهلية عن الرسوم الدراسية للعام المقبل في كلياتها المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

- الطب البشري: 150 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

- الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- هندسة الميكاترونيك والروبوتات الصناعية: 70 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 60 ألف جنيه.

- العلاقات العامة والإعلان: 40 ألف جنيه.



وناشدت جامعة المنيا الأهلية الطلاب وأولياء الأمور متابعة الصفحة الرسمية للجامعة دون غيرها بشكل مستمر، للاطلاع على آخر المستجدات والمواعيد المحددة أولًا بأول.

وذلك علي الصفحة الرسمية لجامعة المنيا الاهلية علي الرابط التالي:

https://web.facebook.com/profile.php?id=10008562705354