صحة المنيا: تحرير 40 محضرًا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بني مزار

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول المواد الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين من أي مخالفات تمس أمنهم الغذائي.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية شنت حملات مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز بني مزار للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وأسفرت الحملات عن تحرير 40 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين.

وتضمنت المحاضر مخالفات تتعلق بضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في أماكن تداول الغذاء، وعدم الحصول على شهادات صحية، فضلًا عن العمل دون تصاريح لتداول المثلجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وجارٍ العرض على النيابة العامة.