العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل مصرف بسمالوط في المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم، على جثة شاب مجهول الهوية داخل أحد المصارف الزراعية بمركز سمالوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من مركز شرطة سمالوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل مصرف مائي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي ملابسه كاملة.

ونقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات، وتحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة؛ فأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.

كما كلفت المباحث بسرعة التحري حول هوية الشاب وملابسات الحادث.