تفاصيل العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل مصرف بسمالوط في المنيا

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لعثور أهالي مركز سمالوط شمال المنيا ، على جثة شاب مجهول الهوية وملقى داخل أحد المصارف الزراعية بالمركز، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لبدء التحقيق ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل مصرف مائي بالقرب من إحدى قرى مركز سمالوط

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي ملابسه كاملة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة التحري حول هوية الشاب وملابسات الحادث.