محافظ المنيا: وحدة حقوق الإنسان تسهم في رفع الوعي المجتمعي

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا حول جهود وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، في إطار توجيهاته المستمرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن الوحدة واصلت تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وبناء قدرات العاملين، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لدور الوحدة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتكامل مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قائمة على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

مبادرات نوعية

وشملت الجهود تنفيذ مبادرات توعوية لحماية الطفل من العنف والتحرش، وتدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على الاكتشاف المبكر للمخاطر، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال فعاليات وندوات تناولت قضايا التصدي للشائعات والتعصب، والهجرة غير الشرعية وتقديم بدائل آمنة للشباب. كما تم تنفيذ برامج لبناء القدرات تضمنت تدريب موظفي الشباك الأمامي ومسؤولي وحدات حقوق الإنسان على مهارات التعامل مع الجمهور خاصة كبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى ورش متخصصة لتعزيز كفاءة العاملين في الجوانب القانونية والميدانية.

وفي سياق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أطلقت الوحدة مبادرات لدعم الشباب والمرأة من خلال التدريب على ريادة الأعمال والتسويق، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتعثرة، فضلًا عن توفير فرص عمل عبر الأكشاك المجهزة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح التقرير أن الوحدة حرصت على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وبناء القدرات، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب المشاركة في مؤتمرات وفعاليات وطنية لدعم القضايا الحقوقية، ومنها مؤتمر “معًا لمناهضة عمالة الأطفال” الذي خرج بتوصيات عملية لحماية حقوق الطفل.