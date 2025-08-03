محافظ المنيا يوجه برفع كفاءة منظومة الحملات الميكانيكية وإنشاء وحدة لتقييم الأداء

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا مع رؤساء المراكز لمتابعة رفع كفاءة منظومة الحملات الميكانيكية بكل مركز، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد للمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بإنشاء وحدة لتقييم الأداء بكل مركز، تكون مهمتها متابعة وتقييم أداء رؤساء الأحياء والشوارع بشكل دوري، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بضرورة ابتكار حلول جديدة وغير تقليدية لحل المشكلات التي تواجه العمل اليومي، مع وضع خطط تنفيذية واضحة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم.

وأكد المحافظ على أهمية رفع كفاءة المعدات الميكانيكية وتطوير منظومة الحملات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات في مختلف المراكز والمدن.

