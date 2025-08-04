إيداع والدة أطفال المنيا المتوفين مستشفى الأمراض النفسية والعصبية

قررت النيابة العامة بالمنيا، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، إيداع " أم هاشم .أ " والدة أطفال دلجا ، مستشفى الصحة النفسية والعصبية بعد ثبوت عدم سلامة قواها النفسية والعقلية خلال التحقيقات، لمدة 30 يومًا تحت الملاحظة والعلاج، مع متابعة تقارير الحالة مع الأطباء من خلال النيابة.

ولم توجه جهات التحقيق أى اتهام لأم أطفال المنيا فى واقعة وفاة أبنائها وزوجها، وما زالت التحقيقات مستمرة، وتم استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية وصول المادة السامة إلى الطعام الذى تناوله الضحايا السبع.

تحقيقات النيابة

وتبين من التحقيقات ، عدم اتزان الأم، وبسؤال أسرتها، أكدوا أنها خضعت للعلاج النفسى خلال فترة طلاقها، فقررت النيابة عرضها على طبيب أمراض نفسية وعصبية بمستشفى المنيا، والذى أكد فى تقريره أنها تعانى من أحد الأمراض النفسية والعقلية وتمثل خطورة على نفسها وعلى الآخرين وتحتاج للإيداع بالمستشفى لتلقى العلاج، ووفقا لقانون رعاية المرضى النفسيين تم عرض التقرير على شقيقيها واللذين رفضا إخضاعها للعلاج النفسى داخل المستشفى رغم خطورة حالتها، ما أعطى للنيابة صلاحية الأمر بإيداعها بالمستشفى.