البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 بـ العباسية .. صور

أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بصوته صباح اليوم الاثنين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي انطلقت داخل مصر وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

وشارك قداسة البابا بالتصويت في مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بالوايلى بالعباسية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأعرب قداسة البابا عن دعمه الكامل للمشاركة الديمقراطية، مشددًا على أن الإقبال على التصويت من قبل جميع المواطنين يعد مسؤولية مدنية وطنية تليق بقيمة المؤسسات التشريعية، تابع: أوصي جموع الشعب المصري بالمشاركة من أجل بناء وطن آمن ومستقر.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.



وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.