الأمين العام لمجلس الشيوخ يدلي بصوته في الانتخابات.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

أدلى المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، اليوم الاثنين ، بصوته في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ ، بمقر لجنته الانتخابية بمحافظة الجيزة .

وقال" عتمان "، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته، إن حق الانتخاب دستوري و واجب وطني ويجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق، مضيفا أن الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة.

وشدد المستشار" عتمان "علي أهمية المشاركة الايجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية.

وأشاد المستشار "عتمان " ، بالصورة المشرفة التي قدّمها المصريون في الخارج خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ ، والتي أكدت اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار.

كما وجّه الامين العام لمجلس الشيوخ الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما يبذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقه متناهية.