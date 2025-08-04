المفتي: المشاركة الفاعلة بالانتخابات تسهم في بناء الوطن وتعزيز الاستقرار

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجبًا دينيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، مشددًا على أهمية حرص المواطنين على أداء هذا الواجب بما يعكس الإيجابية والانتماء للوطن.

وأوضح المفتي، خلال لقائه على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات ليس مجرد حق، بل هو التزام يُسهم في بناء الوطن وتعزيز الاستقرار، لافتًا إلى أن الإسهام في العملية الانتخابية يُعد من مظاهر المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد.

وأضاف الدكتور عياد أن "المشاركة في الانتخابات تُرسل رسالة داخلية تشير إلى وعي الإنسان بأهمية الاقتداء بالنماذج الإيجابية في مجتمعه، أما على المستوى الخارجي، فهي تعكس صورة لوطن يسير بخطى ثابتة نحو البناء والتطوير".

ودعا مفتي الجمهورية جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة، باعتبارها مسؤولية لا ينبغي التهاون بها في ظل التحديات التي تواجه الوطن.