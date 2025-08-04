محافظ القاهرة: إقبال كثيف من المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجود إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، لا سيما في المناطق ذات الطابع الشعبي، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة رصدت هذا الإقبال منذ الساعات الأولى من بدء التصويت.

وأوضح صابر، خلال مداخلة خاصة لقناة «إكسترا نيوز» عقب الإدلاء بصوته، أنه تابع سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر، وتم التأكد من فتح جميع اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزيرة التنمية المحلية عبر مركز السيطرة التابع للوزارة، وكذلك مع مركز السيطرة بمجلس الوزراء لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأشار إلى أن المواطنين توافدوا على اللجان قبل موعد فتحها الرسمي، في مشهد يعكس وعيًا كبيرًا وحرصًا واضحًا على المشاركة، مضيفًا: "لوحظ تزايد الإقبال في الساعات الأولى من اليوم، وهو ما يدل على الشعور الوطني لدى الناخبين."

وأشاد نائب المحافظ بالحضور اللافت لفئة الشباب، معتبرًا مشاركتهم في العملية الانتخابية مؤشرًا إيجابيًا على وعي الجيل الجديد بأهمية دوره في بناء الدولة.