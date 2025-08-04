أسامة الشاهد: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ رسالة دعم للاستقرار

أدلى المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بلجنته الانتخابية بالمدرسة القومية بالعجوزة بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا وتجسيدًا لالتزام المصريين بدعم دولتهم وترسيخ الاستقرار في ظل ما يشهده الوطن من تحولات سياسية واقتصادية وتنموية.

وقال الشاهد في تصريحاته عقب الإدلاء بصوته إن نزول المواطنين إلى لجان الاقتراع ليس مجرد ممارسة ديمقراطية، بل يعكس وعيًا شعبيًا متزايدًا بدورهم في حماية الدولة والمساهمة في صناعة مستقبلها، مشددًا على أن المشاركة تمثل حصنًا منيعًا في مواجهة أي محاولات تستهدف وحدة الوطن أو التشكيك في مؤسساته.

وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الانتخابات تعد إحدى أهم أدوات المشاركة المجتمعية، وصورة واضحة للشراكة بين المواطن والدولة، معتبرًا أن الصوت الانتخابي هو تعبير عن الانتماء، وموقف وطني مسؤول، وخطوة عملية في مسار الإصلاح والتنمية.

وأشار الشاهد إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يحمل رسائل قوية تؤكد وعي المصريين بحجم التحديات، وتمسكهم بخيار الاستقرار والعمل، ووقوفهم خلف دولتهم ومؤسساتها. كما أشاد بحسن تنظيم العملية الانتخابية والدور الوطني الذي تقوم به أجهزة الدولة المختلفة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات بما يليق بثقة المواطنين وتاريخ الدولة المصرية.

وفي ختام تصريحاته، دعا الشاهد جموع المصريين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن "كل صوت هو أمانة ورسالة دعم للدولة وتجديد للثقة في مؤسساتها، وخطوة أساسية نحو بناء وطن قوي وآمن ومتقدم".