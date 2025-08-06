صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بدور الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100مليون صحة لتقديم الخدمة الطبية خلال اليوم الحادي والعشرون من المبادرة الرئاسية لأكثر من ٨٦ ألف مواطن، ليصل عدد المواطنين الذين أستفادوا من المبادرة منذ إنطلاقها في الخامس عشر من يوليو الماضى حتى الآن إلى مليون و٦١٤ ألف و٦١٠ مواطن بجميع مراكز وقرى وعزب المحافظة ،مشيراً الى ان هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع و تعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.

وفى سياق متصل أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن الفرق الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الصحية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة خلال اليوم الحادي والعشرون، لعدد ( ١٥٢١٤) مواطن، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية لعدد (١٣١٧٩ ) مواطن، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات لعدد (٣٩٠٢٢) مواطن، فضلاً عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد (٨٣١١) منتفعة، و خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من (٩٦١٤) مواطن وذلك من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة ، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لعدد (٩٠٣) مواطن بالقوافل الطبية، لافتاً أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن (١٥٣٣٥) لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان فحصوات المبادرة تشمل "الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس ،كما تتضمن أنشطة جديدة ومستحدثة هذا العام ، من أبرزها "دوري ١٠٠ مليون صحة الرياضي"، والذي سيتم تنظيمه لأول مرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والربط بين النشاط البدني والوقاية، ويشمل تنظيم مهرجان رياضي متكامل يتضمن بطولة كرة قدم خماسية، سباق كراسي متحركة، ومسابقة جري جماعي، ومسابقات رياضية تستهدف الشباب وذوي الهمم.