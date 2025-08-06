قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس فيتنام في مجلس الشيوخ: معجب بالتطور المصري.. والمتحف الكبير مفخرة عالمية
التعليم العالي: 25 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات
كامل الوزير: تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
غسلت 15 مليون جنيه.. 5 معلومات لا تعرفها عن سوزي الأردنية
مصر تبحث مع إيران والوكالة الذرية استئناف مفاوضات البرنامج النووي
منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي
تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعلاج الأورام السرطانية
بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي
وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار
من خدش الحياء لغسيل الأموال.. أزمة جديدة تواجه مشاهير التيك توك المحبوسين
قبلات وأحضان.. مصطفى كامل يعلق بقوة على حفل راغب علامة
البرهان: سنعيد الخرطوم لما كانت عليه والأمل للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بدور الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100مليون صحة لتقديم الخدمة الطبية خلال اليوم الحادي والعشرون من المبادرة الرئاسية لأكثر من ٨٦ ألف مواطن، ليصل عدد المواطنين الذين أستفادوا من المبادرة منذ إنطلاقها في الخامس عشر من يوليو الماضى حتى الآن إلى مليون و٦١٤ ألف و٦١٠ مواطن بجميع مراكز وقرى وعزب المحافظة ،مشيراً الى ان هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع و تعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.

وفى سياق متصل أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن الفرق الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الصحية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة خلال اليوم الحادي والعشرون، لعدد ( ١٥٢١٤) مواطن، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية لعدد (١٣١٧٩ ) مواطن، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالمستشفيات لعدد (٣٩٠٢٢) مواطن، فضلاً عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد (٨٣١١) منتفعة، و خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من (٩٦١٤) مواطن وذلك من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة ، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لعدد (٩٠٣) مواطن بالقوافل الطبية، لافتاً أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن (١٥٣٣٥) لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان فحصوات المبادرة تشمل "الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس ،كما تتضمن أنشطة جديدة ومستحدثة هذا العام ، من أبرزها "دوري ١٠٠ مليون صحة الرياضي"، والذي سيتم تنظيمه لأول مرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والربط بين النشاط البدني والوقاية، ويشمل تنظيم مهرجان رياضي متكامل يتضمن بطولة كرة قدم خماسية، سباق كراسي متحركة، ومسابقة جري جماعي، ومسابقات رياضية تستهدف الشباب وذوي الهمم.

الشرقية محافظ الشرقية 100مليون صحة الخدمة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

وزارة الداخلية

مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

استئناف عمل شبكة الغاز الطبيعي بكامل طاقتها في كفر الشيخ

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

لأول مرة منذ عقود.. القابضة للغزل تستهدف أرباحًا بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 2025-2026

جانب من المؤتمر

مؤتمر بهيئة الاستثمار لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبي

بالصور

متهمة بغسل 15 مليون جنيه.. شاهد| صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعدها

غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد