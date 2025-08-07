الشرقية تعلن توفير 1740 فرصة عمل داخل 18 مصنعا وشركة

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن توفير 1740 فرصة عمل داخل 18 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتاً ليحيوا حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريكا أساسيا في بناء وتنمية المجتمع.

من جانبه، أشار أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل، إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته.

كما أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها ١٧٤٠ وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن “العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة وههيا وكفر صقر”، يمكن الاطلاع على الملف المرفق أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي – برج البريد – بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.