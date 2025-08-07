قافلة طبية شاملة تخدم أكثر من 2200 مواطن في قرية «حفنا» بالشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حفنا، بمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

واضاف أنه يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» و «١٠٠ يوم صحة» بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية، كما يأتي أيضاً بعد دعم القوافل الطبية بالشرقية بجهاز سونار آخر بعيادة الباطنة للمرة الأولى، ليصبح إجمالي عدد الأجهزة المستخدمة من الأشعة التليفزيونية ٣ أجهزة، وذلك بعيادة النساء، وعيادة الجراحة العامة والمسالك البولية، وعيادة الباطنة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٢١٧ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.