قرارات حاسمة لمجلس إدارة الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم الثلاثاء 10 فبراير داخل مقر النادي.

ووجهت اللجنة الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي السابق على الفترة التي قضاها في إدارة القلعة الصفراء.

وأكدت اللجنة على استمرار المفاوضات مع أحد المستثمرين بما يحقق الفائدة لنشاط كرة القدم داخل النادي. مشددة على انه تم اعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم برئاسة رئيس اللجنة وعضوية باقي أعضائها.

كما قررت اللجنة صرف مرتبات العاملين بالنادي عقب الانتهاء من اعتماد التوقيعات البنكية الجديدة بحد أقصى بعد غد، كما تم تجديد تعاقدات العاملين داخل النادي، وسداد القسط الأخير من غرامة اللاعب كرميلو.

كما وافقت اللجنة على استقبال طلبات العضويات الجديدة داخل مقر النادي، مع دراسة طلبات إعادة العضوية بعد سداد المتأخرات المستحقة.