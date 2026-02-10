الزمالك يستعيد توازنه ويتفوق على بتروجت في سوبر رجال الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب نظيره بتروجت، بعدما حسم المواجهة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور قبل النهائي لدوري سوبر رجال الكرة الطائرة الممتاز، لموسم 2025-2026

وجاء انتصار الزمالك في توقيت مهم، بعدما نجح في تصحيح مساره خلال هذا الدور، عقب خسارته في الجولة الافتتاحية أمام فريق الطيران بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليحصد أول انتصار له ويُنعش حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل.

وشهد اللقاء أداءً متوازنًا من لاعبي الزمالك، الذين فرضوا سيطرتهم على أغلب فترات المباراة، ونجحوا في استغلال الأخطاء الدفاعية لبتروجت، إلى جانب التفوق في الإرسال وحائط الصد، وهو ما ساهم في حسم المواجهة لصالح الفريق الأبيض.

نظام الدور قبل النهائي في دوري السوبر

وتُقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام المجموعات، حيث تخوض كل مجموعة سبع جولات، بدأت في السابع من فبراير الجاري، وتُختتم في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وسط صراع قوي بين الفرق المتنافسة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى إلى نهائيات دوري السوبر، التي تشهد المرحلة الحاسمة من البطولة لتحديد بطل الموسم.

ويأمل الزمالك في البناء على هذا الفوز خلال الجولات المقبلة، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، والمنافسة بقوة على التأهل للدور النهائي، في ظل سعي الفريق للعودة إلى منصات التتويج واستعادة بريقه المحلي في لعبة الكرة الطائرة