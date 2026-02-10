قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

«أهلي 2009» يفوز على إنبي 4 - 3 ويتصدر بطولة الجمهورية

أهلي 2009
حسن العمدة

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب. على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

افتتح إنبي التسجيل أولًا، ونجح عبد العزيز خالد في إدراك التعادل للأهلي من ركلة جزاء. وعاد إنبي ليسجل هدفين ويتقدم في النتيجة 3 - 1، قبل أن يستفيق الأهلي ويعدل الأوضاع ويسجل 3 أهداف، حيث سجل عبد العزيز خالد الهدف الثاني له وللأهلي مطلع الشوط الثاني، ونجح محمد عماد في تسجيل الهدف الثالث برأسية رائعة إثر ركلة ركنية.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة سجل البديل محمد شادي هدف الفوز بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بانتصار الأهلي بنتيجة 4 - 3 وقفزه إلى صدارة الترتيب.

وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: محمد عماد - آدم يوسف - محمد حمدي قمر - سيف تامر.

الوسط: محمد السيد - أحمد عبد الهادي - سيف كريم - عمر عبد الرحيم - مهند عبد النبي.

الهجوم: عبد العزيز خالد.

وشارك محمد أيمن بدلًا من مهند عبد النبي، ومصطفى فرج بدلًا من سيف تامر، ويحيى وائل بدلًا من سيف كريم، ومحمد شادي بدلًا من أحمد عبد الهادي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 51 نقطة، ليقفز إلى صدارة الترتيب، من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، بعدما فاز في المرحلة الأولى على مودرن سبورت 1 - 0، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى غزل المحلة 2 - 0، وعلى بيراميدز 3 - 0، وتعادل مع إنبي 1 - 1، وفاز على سيراميكا كليوباترا 3 - 2، وعلى حرس الحدود 3 - 0، وخسر أمام الزمالك 1 - 3، وتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 1 - 1، وفاز على الاتحاد 3 - 0، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 4 - 0، وعلى الإسماعيلي 2 - 1، وتعادل مع طلائع الجيش 2 - 2، وفاز على وادي دجلة 3 - 0، وعلى البنك الأهلي 2 - 0، وعلى الجونة 2 - 0، وتعادل مع زد 2 - 2، ومع المقاولون 2 - 2، وفي المرحلة الثانية فاز على المقاولون 2 - 0، وعلى إنبي 4 - 3، مسجلًا 46 هدفًا مقابل 17 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد الزاملي مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

النادي الأهلي الأهلي الأهلي مواليد 2009

