الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صفر درجة مئوية| أكثر من 2600 مبنى سكني في كييف بدون تدفئة.. وانفجارات بالعاصمة

محمد على

أعلنت إدارة مدينة كييف، اليوم السبت، أن أكثر من 2600 مبنى سكني و187 حضانة و138 مدرسة في المدينة أصبحت بدون تدفئة بعد هجوم روسي ليلي.

بلغت درجة الحرارة في العاصمة حوالي صفر درجة مئوية (32 فهرنهايت) صباح اليوم، السبت.

وأفادت السلطات في منطقة كييف، التي تحيط بالعاصمة ولكنها لا تشملها، بأن 320 ألف أسرة انقطعت عنها الكهرباء بعد الهجوم.

كما هزت عدة انفجارات قوية مدينة كييف اليوم، السبت، في حين حذرت السلطات من أن العاصمة الأوكرانية معرضة لخطر هجوم صاروخي.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، على تطبيق “تيليجرام”: "انفجارات في العاصمة. قوات الدفاع الجوي تعمل. ابقوا في الملاجئ!".

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية حالة تأهب جوي على مستوى البلاد في الساعات الأولى من صباح السبت، وقالت على وسائل التواصل الاجتماعي إن طائرات بدون طيار وصواريخ كانت تتحرك فوق عدة مناطق أوكرانية، بما في ذلك العاصمة.

سمع صحفيو دوليون في كييف دوي انفجارات مدوية، بعضها مصحوب بومضات ساطعة أضاءت الأفق باللون البرتقالي.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاث ساعات، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بسبب اقتراب طائرة مسيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يلتقي فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد لمناقشة خطة مقترحة لإنهاء القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف منذ عام 2022.

اتهمت روسيا زيلينسكي وداعميه من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بالسعي إلى "إفشال" الخطة التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

الخطة الأخيرة عبارة عن اقتراح من 20 نقطة من شأنه أن يجمّد الحرب على خط المواجهة الحالي ولكنه يفتح الباب أمام أوكرانيا لسحب القوات من الشرق، حيث يمكن إنشاء مناطق عازلة منزوعة السلاح، وفقًا للتفاصيل التي كشف عنها زيلينسكي هذا الأسبوع.

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

