رقم قياسي للكرواتي سيليتش في بطولات التنس

حقق الكرواتي مارين شيليتش إنجازاً تاريخياً اليوم الثلاثاء بوصوله إلى الفوز رقم 600 في مسيرته ببطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، عقب تغلبه على الأمريكي ليرنر تين 7 /5 و6 /4 في دور الـ32 من بطولة دالاس المفتوحة للتنس.



وأصبح شيليتش اللاعب الأكثر فوزاً في تاريخ كرواتيا، متخطياً الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنه جوران إيفانيسيفيتش، الذي حقق 599 فوزاً، كما عزز مكانه في المركز الثاني كأكثر اللاعبين الحاليين تحقيقاً للانتصارات خلف المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



ويعد هذا الإنجاز انعكاساً لمسيرة شيليتش الطويلة التي امتدت لعقدين من الزمان، نال خلالها 21 لقباً، كان أبرزها التتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2014.