صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالقرين ومكتب الأغدية بالإدارة الصحية، بقيادة الدكتور فادي جلال، مدير عام الطب الوقائي، وعلي بسيوني، مراقب أول المديرية، وأحمد أمين، مراقب عام الأغذية بالمديرية، شنت حملة للمرور على المنشآت الغذائية والمخابز بمركز ومدينة القرين.

وقال الدكتور أحمد البيلي إن جهود جهود الحملة أسفرت عن ضبط ٦ مخابز بلدية بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المخابز، لما يمثلونه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 6 عينات أغذية وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١٥ محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة القرين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ولجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.