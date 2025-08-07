قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الصدر بالزقازيق .. صور

محمد الطحاوي

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، يرافقه الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العدوي مدير إدارة الأمراض الصدرية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

بدأ وكيل وزارة الصحة بالشرقية زيارته بتفقد قسم الاستقبال في حضور الدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، متابعاً خطوط السير للحالات التنفسية والمعدية داخل القسم، والتأكد من تنظيم المسارات بما يضمن الفصل بين الحالات المشتبه بها والحالات العادية، وفقاً لمعايير مكافحة العدوى، كما تأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن عدم وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الطوارئ، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية لكافة الأصناف، ومراجعة تواريخ الصلاحية بصفة دورية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية وحدة الكاميرات والمراقبة بالمستشفى، وتم التأكد من إجراءات التأمين والسلامة، وتغطية نظام المراقبة لكافة المداخل والأقسام بالمستشفى، كما تفقد قسم المعامل، مطلعاً على آليات ومؤشرات أداء العمل داخل القسم، وخاصة معمل الميكروبيولوجي، حيث بلغ إجمالي مزارع الدم خلال الشهر الماضي ٥٩ مزرعة، مؤكداً على أهمية هذه المزارع في تحديد نوع العلاج المناسب لكل حالة، وتسريع معدلات الشفاء للمرضى.

كما تابع الدكتور أحمد البيلي العمل داخل وحدة الأشعة المقطعية، حيث تم التأكد من كفاءة عمل الجهاز، وإجراء الصيانة الدورية له، وتواجد الفريق الفني المدرب، موجهاً بضرورة تفعيل الجزء الاقتصادي بصورة جيدة، كما اطمأن على انتظام العمل بوحدة اضطرابات النوم، والتي تعد من الوحدات الفريدة بالمحافظة، وكذلك وحدة الحساسية والمناعة الفريدة بصحة الشرقية، موجهاً بتقييم الأداء وتحليل بيانات الحالات المترددة لتحقيق الاستفادة القصوى، كما وجه وكيل الوزارة بزيادة عدد اللوحات الإرشادية داخل المستشفى، بما يتناسب مع معايير الجودة، كما تفقد وحدة العلاج الطبيعي، موجهاً بضرورة تعزيز التنسيق مع باقي الأقسام لتحسين جودة الخدمة التأهيلية للمرضى بالمستشفى، وفي ختام زيارته للمستشفى.

قدم «البيلي» الشكر لإدارة المستشفى ولجميع العاملين بها لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى، مشيداً بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، وأداء الفرق الطبية بالمستشفى، والعمل بروح الفريق، وموجهاً ببذل المزيد من الجهد ومواصلة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

